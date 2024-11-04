Президент Украины Владимир Зеленский может продать полезные ископаемые республики стоимостью в триллионы долларов Соединенным Штатам во время потенциальных переговоров с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах. Об этом пишет The New York Times.

«Минеральные ресурсы Украины стоимостью в триллионы долларов, включая титан, графит и «белое золото», то есть литий, могут стать разменной монетой во время переговоров между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, если он выиграет выборы во вторник и станет президентом США во второй раз», — говорится в тексте.

На фоне перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом »Киев явно ищет способы сослаться на известный, транзакционный подход Трампа к внешней политике», пишет NYT. Газета напоминает позицию Зеленского о том, что американская помощь Украине отвечает экономическим интересам США, поскольку республика богата природными ресурсами.

В материале также оценили как «тревожное» заявление Зеленского о том, что эти ценные ресурсы «усилят либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир».

9 сентября норвежский профессор и политолог Гленн Дизен заявил, что Соединенные Штаты инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики.

Ранее в США подготовили «утешительный приз» для Зеленского.