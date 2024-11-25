В Польше стали задумываться о последствиях возможного конфликта с Россией

После того, как США разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России и ответного удара Москвы ракетой «Орешник» по военному комплексу в Днепропетровске, в Польше задумались о катастрофических последствиях в случае российско-польского военного конфликта. Об этом заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, эта «истерия» в каком-то смысле является позитивной, поскольку наконец-то идея о том, что вооруженный конфликт с Россией может быть разрушительным для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории».

Крупа отметил, что ответ России на удары вглубь страны также стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно появилась военная база США Aegis, — она расположена в 165 км от границы с Калининградской областью и представляет прямую угрозу для Москвы.

Изначально эта военная база должна была открыться при администрации Джорджа Буша-младшего якобы против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России, сказал Крупа. По его мнению, в Польше никого не интересует Иран, поскольку у Варшавы нет споров с Тегераном.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Запад «в ступоре» от новой ракеты «Орешник».