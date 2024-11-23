Рогов заявил, что Запад «в ступоре» от новой российской ракеты «Орешник»

Служба безопасности Украины засекретила любые сведения об ударе российской ракеты «Орешник» по промышленному комплексу Южмаш в Днепропетровске, а Запад «в ступоре» от этой ракеты. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Чиновник высказал мнение, что все собранные данные по ракете моментально передаются спецслужбам стран Запада.

Рогов добавил, что «Орешник» — это грозное оружие, которое поможет в кратчайшие сроки решить многие международные вопросы и «привести в чувства» западные элиты.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред РФ заявил, что Франция и Британия «заплатят» за помощь Украине.