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Журналист назвал «идиотизмом» действия Байдена в отношении Украины

Журналист Боуз заявил, что Байден планирует передать Киеву ракеты JASSM из мести

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Jonathan Ernst/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал планы президента США Джо Байдена передать Украине крылатые дальнобойные ракеты JASSM. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

«Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным», — написал Боуз.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что Вашингтон может встать на «скользкую дорогу», если там одобрят поставку на вооружение украинской армии новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

По словам депутата, крылатые ракеты JASSM не повлияют на позиции Вооруженных сил Украины на фронте и не смогут переломить бедственную для Киева ситуацию в конфликте. По мнению парламентария, разговорами о поставках новых ракет «вцепившийся в президентское кресло» президент США Джо Байден предпринимает очередную попытку спровоцировать Россию на максимальную эскалацию конфликта. Депутат также предупредил, что в результате эскалации может быть применено еще более разрушительное оружие.

Ранее в Госдуме объяснили «агонией Запада» разрешение ВСУ бить вглубь России.

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