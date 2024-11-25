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Помощник Трампа сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной

Советник Трампа Уолтц: конфликт на Украине напоминает Первую мировую войну

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что решение действующего главы государства Джо Байдена передать Украине противопехотные мины превратит конфликт в позиционные боевые действия, похожие на Первую мировую войну. Его слова приводит Fox News.

«Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны», — сказал Уолтц.

Он также заверил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, страны Европы должны стать «ключевой частью» переговорного процесса. «Эту нагрузку» необходимо нести всем союзникам и партнерам Соединенных Штатов, отметил Уолтц.

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием. Уолтц заявил, что конфликт «нужно довести до ответственного конца».

Ранее Украину призвали не играть в «опасные игры» с Россией.

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