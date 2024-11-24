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Будущий советник Трампа рассказал о его обеспокоенности конфликтом на Украине

Будущий советник Трампа Уолтц рассказал об обеспокоенности конфликтом на Украине

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Mike Segar/Reuters

Будущий советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что избранный глава государства Дональд Трамп очень обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и его развитием.

«Избранный президент очень обеспокоен эскалацией и тем, куда все это движется», — заявил Уолтц.

По его словам, конфликт «нужно довести до ответственного конца».

«Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир», — добавил он.

Уолтц также добавил, что в конфликт может вовлечься Южная Корея.

24 ноября портал Axios сообщил, что советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел первую встречу со своим преемником Майком Уолтцем. Салливан и Уолтц обсудили вопросы национальной безопасности и внешней политики, отмечает издание.

Ранее политолог оценил кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США.

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