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Конгрессмен рассказал, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине

Конгрессмен Уолтц: администрация Трампа займется переговорами по Украине в январе

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Ron Edmonds/AP

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил член конгресса от штата Флорида Майк Уолтц, который станет советником по национальной безопасности.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», — сказал конгрессмен.

По его словам, страны Европы должны стать «ключевой частью» переговорного процесса. «Эту нагрузку» необходимо нести всем союзникам и партнерам Соединенных Штатов, отметил Уолтц.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее в США рассказали, какой шаг Трампа сильно разочарует украинцев.

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