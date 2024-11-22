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Украину призвали не играть в «опасные игры» с Россией

RS: опасные игры с Россией ударами западным оружием не помогут Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и эскалации конфликта на Украине будущее Европы и Киева выглядит плачевно. Об этом пишет политолог и журналист Анатоль Ливен в материале для Responsible Statecraft.

Автор считает «опасной игрой» удары западным оружием вглубь России, поскольку ракеты наводятся американским персоналом. Это рискует «разозлить Россию», не оказав действительно необходимой помощи Киеву.

Как пишет Ливен, путаница в представлениях о военных реалиях конфликта на Украине и роли Европы объясняется невежеством со стороны западных политиков и правительств.

«Многие уже совсем потеряли голову и бегают по кругу. У других, как у поляков и прибалтов, голова крепко прикручена, но задом наперед», — пишет Ливен.

До этого телеканал Sky News давал оценку, что конфликт на Украине перешел «на очень опасный этап» после выступления Владимира Путина с предостережениями Западу на фоне ударов дальнобойным оружием по территории России. В материале отмечается, что Путин заявил о том, что Соединенные Штаты рискуют начать ядерную войну своей политикой.

Ранее журналист после удара «Орешником» объяснил Зеленскому, на каком языке говорят ракеты.

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