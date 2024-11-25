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На Тайване выступили с неожиданным заявлением об Украине

Экс-глава Тайваня Цай Ивэнь призвала США помогать Украине вместо острова

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Chiang Ying-ying/AP

Экс-президент Тайваня Цай Ивэнь призвала Соединенные Штаты сосредоточиться на поддержке Украины, а не отдавать приоритет в военной помощи острову. Ее слова приводит Politico.

«Они [США] должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам. У нас [Тайваня] еще есть время», — заявила она.

По словам Цай Ивэнь, «победа Украины» станет главным сдерживающим фактором возможной агрессии со стороны Китая.

В начале ноября президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что некоторые страны могут использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы провоцировать обострение обстановки в Восточной Азии по аналогии с украинским кризисом. Он подчеркнул, что Китай проводит абсолютно взвешенную политику.

В октябре агентство Bloomberg не исключило столкновения США и Китая из-за Тайваня, который «процветал под американской защитой», став критически важным поставщиком полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Этот фактор и является превалирующем в споре за влияние над островом, отмечается в материале.

Ранее Си Цзиньпин счел несовместимым сепаратизм на Тайване с миром в регионе.

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