В США не исключили военного столкновения с Китаем из-за Тайваня

Прямое военное столкновение США и Китая из-за Тайваня стало крупным геополитическим риском в мире, такое развитие событий нельзя исключать. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«По мнению аналитиков в сфере обороны, столкновение США и Китая из-за Тайваня вновь стало одним из крупнейших геополитических рисков в мире… Китайские и американские войска могут столкнуться из-за Тайваня», — говорится в сообщении издания.

Агентство сопроводило статью о войсках США и Китая соответствующей картой, на которой показано, что ближайшие военные базы США от КНР находятся на Окинаве, «примерно в 400 милях от Тайбэя».

Кроме того, агентство напоминает слова неназванного китайского дипломата, который в 2017 году заявлял, что причаливание американского военного корабля на Тайване может стать «основанием для атаки».

По оценке Bloomberg, Тайвань «процветал под американской защитой», став критически важным поставщиком полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Этот фактор и является превалирующем в споре за влияние над островом, отмечается в материале.

До этого представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си заявил, что армия Китая завершила учения вокруг Тайваня, которые прошли 14 октября.

При этом агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Ранее на Тайване назвали провокацией учения НОАК вокруг острова.