Путин не исключил обострения ситуации вокруг Тайваня по аналогии с Украиной

Некоторые страны могут использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы провоцировать обострение обстановки в Восточной Азии по аналогии с украинским кризисом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».



По словам российского лидера, Россия не считает, что Китай проводит в регионе «агрессивную политику».

«Все формально признают, что Тайвань — это часть Китая. А на деле действуют в совершенно другую сторону, провоцируя ситуацию в сторону обострения. Зачем? А не для того же, для чего спровоцировали украинский кризис? Чтобы создать кризис в Азии, а потом сказать всем остальным: «Ребята, давайте ко мне сюда поближе, потому что без меня вы не справитесь», — сказал Путин.

Он отметил, что Китай проводит абсолютно взвешенную политику.

До этого на заседании клуба Путин заявил, что США проводят политику двойного сдерживания России и Китая. По его словам, рост экономического могущества Китая представляет для США угрозу их доминирования. Несмотря на корректировку темпов роста, китайская экономика работает более эффективно, чем другие, отметил Путин. По его мнению, запретами китайских товаров и технологий США наносят ущерб себе самим, и в итоге такие шаги приведут к разгону инфляции.

Ранее Путин рассказал о попытке Запада через РФ повлиять на ядерные арсеналы Китая.