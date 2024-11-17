Си Цзиньпин счел несовместимым сепаратизм на Тайване с миром в регионе

Сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме, передает ТАСС.

«Раскольническая деятельность [сторонников] независимости Тайваня несовместима с миром <…> в Тайваньском проливе», - заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что, если США хотят сохранить мир, <…> то они должны подходить к тайваньскому вопросу осмотрительно, выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая.

До этого в Белом доме обратили внимание, что Байден не делал прогнозов в беседе с китайским коллегой, что произойдет в отношениях двух стран после 20 января 2025 года, дня инаугурации Трампа. Президент США решительно настроен на то, чтобы переход полномочий следующему американскому президенту и его окружению был гладким.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать с Трампом.