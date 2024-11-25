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Кандидат в канцлеры ФРГ назвал главную ошибку Берлина в отношении Украины

Кандидат в канцлеры Хабек заявил, что ФРГ постоянно опаздывает с помощью Украине

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Lisi Niesner/Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ Роберт Хабек раскритиковал политику Берлина в отношении Украины, заявив, что помощь Киеву со стороны Германии всегда запаздывала. Его слова приводит телеканал ARD.

Политик подчеркнул, что Берлин постоянно опаздывает с поставками вооружений Украине. Он напомнил о первоначальном нежелании действующего канцлера Олафа Шольца обсуждать какие-либо поставки вооружений ВСУ, а также о запоздалой поставке танков Leopard.

Сегодня это происходит снова, но уже с ситуацией вокруг немецких дальнобойных ракет Taurus, уточнил Хабек.

До этого кандидат в канцлеры от «Зеленых» Роберт Хабек пообещал поставить Украине Taurus, если его изберут вместо Олафа Шольца. При этом он отметил, что решения о поставках оружия всегда были для кабмина одними из «самых трудных».

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее Шольца предупредили, что «Орешник» долетит до Берлина за восемь минут.

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