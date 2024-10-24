Шольц вновь отказался поставлять Украине Taurus

Поставки Украине дальнобойных ракет Taurus могут стать неверным шагом. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал ZDF.

«Моя позиция по поставкам Taurus ясна. Я думаю, что это неправильно <...> И именно поэтому я не стану поставлять определенное оружие, которое, по моему мнению, будет способствовать эскалации», — заявил Шольц в эфире телеканала.

Он заявил, что не собирается рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

До этого лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт раскритиковала кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца за слова о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие авиационные дальнобойные ракеты 15 октября.

Ранее в Совфеде оценили шансы Мерца стать канцлером Германии.