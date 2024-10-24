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Шольц вновь отказался поставлять Украине Taurus

Шольц заявил, что поставки Украине Taurus могут стать неверным шагом

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Angelika Warmuth/Reuters

Поставки Украине дальнобойных ракет Taurus могут стать неверным шагом. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал ZDF.

«Моя позиция по поставкам Taurus ясна. Я думаю, что это неправильно <...> И именно поэтому я не стану поставлять определенное оружие, которое, по моему мнению, будет способствовать эскалации», — заявил Шольц в эфире телеканала.

Он заявил, что не собирается рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

До этого лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт раскритиковала кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца за слова о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие авиационные дальнобойные ракеты 15 октября.

Ранее в Совфеде оценили шансы Мерца стать канцлером Германии.

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