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Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал поставить Киеву ракеты Taurus в случае победы

Кандидат в канцлеры Хабек пообещал Киеву ракеты Taurus, если его изберут

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Andres Martinez Casares/Reuters

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от «Зеленых» Роберт Хабек в интервью ARD пообещал поставить Украине Taurus, если его изберут вместо Олафа Шольца.

Хабека спросили, пересмотрел бы он в качестве канцлера решение действующего главы правительства, который отказался передать Киеву эти крылатые ракеты.

«Ответ на этот вопрос — да», — заявил кандидат в канцлеры.

При этом он отметил, что решения о поставках оружия всегда были для кабмина одними из «самых трудных».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ARD 17 ноября говорил о том, что поставки Украине крылатых ракет не переломят ситуацию в зоне конфликта. По его словам, касательно Taurus есть аргументы, которые действительно важны для национальной безопасности и стратегии в НАТО, но о них нельзя говорить публично.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS.

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