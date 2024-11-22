Шольца предупредили, что «Орешник» долетит до Берлина за 8 минут

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об «ужасной эскалации» после применения Россией ракеты средней дальности «Орешник» говорят о понимании боевого потенциала Москвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Шольц правильно понял, насколько конфликт опасен, и сделал из этого правильные выводы. Он назвал пуск «Орешника» боевым испытанием и напомнил, что ракета может нести и иные боевые части. Кроме того, она недосягаема для систем Patriot, указал депутат.

«Если она за 13 минут может долетать до Лондона, то за восемь минут она долетит до Берлина. Они это должны очень хорошо понимать. Шольц и другие политики должны делать правильные выводы, что все, что они замышляют, недопустимо», — заявил Чепа.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили об «очень опасном этапе» конфликта после выступления Путина.