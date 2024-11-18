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В Госдепе оценили возможности побудить Северную Корею к диалогу с США

Госдеп: США на данном этапе не видят способа побудить КНДР к диалогу

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J. Scott Applewhite/AP

Соединенные Штаты считают, что на текущем этапе, в условиях углубляющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, нет возможностей для возобновления дипломатического диалога с КНДР, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, раньше дипломатия между Вашингтоном и Пхеньяном держалась на денуклеаризации Корейского полуострова. Кэмпбелл выразил сомнения, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет такие условия в будущем.

17 ноября президент США Джо Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян. Просьба была озвучена в связи с утверждениями о переброске КНДР своих войск в Россию для якобы участия в специальной военной операции на Украине.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что КНР имеет как влияние на Северную Корею, так и другие возможности. Поэтому Пекин должен использовать свои ресурсы, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию украинского конфликта «за счет введения еще большего количества войск КНДР».

На следующий день Ким Чен Ын назвал неизбежной войну на Корейском полуострове.

Ранее Блинкен пообещал КНДР «жесткий ответ» на военную поддержку России.

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