В США признали, что не смогли убедить Китай помешать развитию связей КНДР и России

Вашингтон не смог убедить Китай помешать развитию отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Курт Кэмпбелл, слова которого передает ТАСС.

Вашингтон считает, что наращивание отношений между Северной Кореей и Россией вызывает опасения, отметил Кэмпбелл. По его словам, Штаты продолжат давить на Китай, чтобы доказать, что действия Пхеньяна «представляют опасность и дестабилизируют ситуацию».

17 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден на переговорах с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян. Выступая в столице Перу Лиме на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен состоявшейся там на полях саммита АТЭС встрече американского и китайского лидеров, Салливан отметил, что просьба Байдена была озвучена в связи с утверждениями о переброске КНДР своих войск в Россию для участия в специальной военной операции на Украине.

Ранее в Госдепе оценили возможности побудить Северную Корею к диалогу с США.