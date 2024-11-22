Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предсказали срок окончания конфликта на Украине

Военный эксперт Дандыкин предрек окончание конфликта на Украине в 2025 году

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Спецоперация может закончиться в 2025 году капитуляцией Украины на условиях России. Такое предположение сделал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, ВС РФ накапливают боевой опыт, у российских военных появляются новые типы оружия, в то время как Западу не удается реализовать свои планы по Украине. Дандыкин указал, что «работы еще много», однако 2025 год станет для конфликта определяющим.

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа также заявлял, что украинский конфликт может закончиться весной 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что специальная военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

Ранее в Британии заявили, что Трамп будет продвигать на Украине мир через силу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами