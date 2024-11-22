Спецоперация может закончиться в 2025 году капитуляцией Украины на условиях России. Такое предположение сделал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, ВС РФ накапливают боевой опыт, у российских военных появляются новые типы оружия, в то время как Западу не удается реализовать свои планы по Украине. Дандыкин указал, что «работы еще много», однако 2025 год станет для конфликта определяющим.

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа также заявлял, что украинский конфликт может закончиться весной 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что специальная военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

Ранее в Британии заявили, что Трамп будет продвигать на Украине мир через силу.