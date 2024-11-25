В сенате США предложили уволить работников минюста, причастных к преследованию Трампа

Член сената США от штата Миссури Эрик Шмитт предложил немедленно уволить всех сотрудников министерства юстиции страны, причастных к уголовному преследованию избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом политик заявил в эфире телеканала NBC News.

По словам Шмитта, те, кто действовал против Трампа, намеревался помешать ему избраться и отправить до конца жизни в тюрьму, оказались неправы. Он подчеркнул, что подобных злоупотреблений со стороны министерства юстиции быть не должно.

Сенатор предложил привлечь к ответственности участвовавших в уголовных делах против Трампа чиновников и уволить их с работы.

23 ноября сообщалось, что Трамп собрался уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита, который вел против него уголовные дела.

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