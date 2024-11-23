Трамп захотел уволить офис спецпрокурора, который вел против него уголовные дела

Вновь избранный президент США Дональд Трамп собрался уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита, который вел против него уголовные дела. Об этом написала газета Washington Post (WP) со ссылкой на два источника, близких к переходной команде политика.

По словам источников, Трамп планирует уволить всю команду, которая работала над двумя федеральными судебными преследованиями против него. Однако есть определенные правила, которые не дадут избранному президенту провести массовые увольнения. Поэтому корректировки в законах могут занять годы, отметили эксперты по праву.

Авторы статьи добавили, что Трамп сейчас планирует собрать следственные группы в минюсте для поиска доказательств фальсификаций результатов выборов 2020 года в колеблющихся штатах.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее американцы оценили планы Трампа на предстоящий президентский срок.