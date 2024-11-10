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В США узнали, кого может помиловать Трамп

Axios: Трамп по возвращении в Белый дом помилует мэра Нью-Йорка и сына Байдена

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Sarah Silbiger/Reuters

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп может помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года — мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и сына действующего президента США Хантера Байдена. Об этом сообщает американское издание Axios.

Эрик Адамс обвинялся в коррупции и мошенничестве. Хантер Байден первоначально проходил по делу о неуплате налогов в конце 2023 года. В июне этого года его также признали виновным по делу о нарушениях при хранении оружия.

Сам Трамп в марте заявлял, что в случае победы на выборах может помиловать участников штурма Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Трампа во время митинга против оформления победы на президентских выборах Джо Байдена вошли в здание Капитолия США, где обычно заседает конгресс, и провели там несколько часов. Не обошлось без столкновений с силовиками. Впоследствии многих участников беспорядков привлекли к уголовным делам и посадили в тюрьму.

Ранее стали известны первые действия Трампа по возвращении в Белый дом.

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