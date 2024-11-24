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В Госдуме назвали актом агрессии заявление главы МИД Франции о ракетных ударах по России

Депутат Белик назвал актом агрессии слова главы МИД Франции об ударах по России

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о ракетных ударах по территории России является актом агрессии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что территория Украины для Франции является военным полигоном, с помощью которого можно расширить рынок сбыта новых ракет.

«Чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение», — заметил Белик.

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