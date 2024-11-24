В Госдуме назвали актом агрессии заявление главы МИД Франции о ракетных ударах по России

Заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о ракетных ударах по территории России является актом агрессии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что территория Украины для Франции является военным полигоном, с помощью которого можно расширить рынок сбыта новых ракет.

«Чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение», — заметил Белик.

Новость дополняется.