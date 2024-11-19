Во Франции назвали количество крылатых ракет для поставок на Украину

Франция не сможет поставить на Украину значимое количество ракет большой дальности SCALP, так как их количество в ее арсенале невелико. Об этом со ссылкой на источники пишет французская газета Le Monde.

По сведениям издания, на Украину уже отправлены десять ракет SCALP и, возможно, будут поставлены еще 30. Источник сообщил, что Париж обсуждает возможность дополнительных поставок со стороны Лондона, в распоряжении которого этих ракет больше.

По данным Le Monde, Париж уже отправил Киеву десять ракет SCALP и намерен поставить еще 30 единиц. При этом источник уточнил, что Франция сейчас обсуждает отправку ракет с Британией, так как в распоряжении Лондона этих ракет больше.

На вооружении Франции и Великобритании стоят две версии одной и той же ракеты: SCALP-EG и Storm Shadow. Они имеют скорость более 1000 км/ч и могут поражать цели на расстоянии до 500 километров.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября на Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии заявили, что решения Байдена по ракетам для Украины могут привести к мировой войне.