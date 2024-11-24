Премьер Словакии Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил о необходимости начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

«Продление этой войны, кроме человеческих трагедий на обеих сторонах [конфликта], будет вести только к ослаблению Украины», — заявил политик.

По его мнению, страны Запада заинтересованы в дальнейшем противостоянии Москвы и Киева, а «очевидным доказательством» этого подхода является согласие на использование западных ракет по целям на российской территории. Фицо полагает, что ослабить РФ все равно не получится.

Два дня назад он утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает помощь западных стран. Словацкий премьер также критиковал «план победы» украинского лидера. Фицо считает, что такой подход нельзя считать мирным способом решения конфликта.

Ранее в Словакии назвали способ установить мир на Украине.