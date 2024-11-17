Советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявил агентству ТАСС, что специальная военная операция идет между США и Россией.

«С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры. Я бы сказал, что это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — сказал парламентарий.

Своим мнением он поделился на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

Накануне секретарь министерства финансов Словакии Дана Мигер заявила, что европейские страны нуждаются в том, чтобы «сбросить цепи», которые связывают их с США. По ее словам, есть разница между восточной и западной частью Европы, где есть англосаксы и славянский мир, и при этом они «объединяются под зонтиком Европы».

6 ноября президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что предполагаемый победитель президентских выборов в США Дональд Трамп поспособствует завершению российско-украинского конфликта.

Ранее вице-спикер парламента Словакии собрался приехать в Москву на переговоры.