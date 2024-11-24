В Германии связали отказ Писториуса от участия в выборах с испытанием «Орешника»

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс связал отказ главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса от борьбы за пост канцлера с применением Россией ракеты средней дальности «Орешник». Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

Как считает парламентарий, отказ может быть результатом угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, всем членам Социал-демократической партии Германии (СДПГ) понятно, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц стремится позиционировать себя как «канцлер мира» и всегда выступал против поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, в то время как Писториус относился к числу «ястребов».

Вместе с тем политик отметил, что жесткая позиция министра обороны Германии по отношению к РФ означает, что он «практически ничем не отличается» от своего конкурента из консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Ротфусс заявил, что они «придерживаются такой же агрессивной линии в отношении России». Он также подчеркнул, что руководство СДПГ приняло решение не выдвигать «второго «ястреба» в эту гонку, а остаться при условном «канцлере мира».

21 ноября Писториус объявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии.

Ранее Шольц назвал ужасающей эскалацией удар «Орешником» по Украине.