Писториус решил не выдвигаться в канцлеры ФРГ от социал-демократов

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом он заявил в видеообращении к членам СДПГ, передает ТАСС.

«Я только что сообщил руководству нашей партии, что не надо рассчитывать на меня как на кандидата на пост канцлера», — сообщил Писториус.

Он подчеркнул, что Германия в лице Олафа Шольца имеет «выдающегося канцлера». Этой фразой он дал понять, что действующий глава правительства должен должен быть в числе выдвинутых кандидатур.