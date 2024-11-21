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Писториус решил не выдвигаться в канцлеры ФРГ от социал-демократов

Писториус отказался выдвигаться в канцлеры ФРГ от социал-демократов

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом он заявил в видеообращении к членам СДПГ, передает ТАСС.

«Я только что сообщил руководству нашей партии, что не надо рассчитывать на меня как на кандидата на пост канцлера», — сообщил Писториус.

Он подчеркнул, что Германия в лице Олафа Шольца имеет «выдающегося канцлера». Этой фразой он дал понять, что действующий глава правительства должен должен быть в числе выдвинутых кандидатур.

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