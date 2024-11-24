Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы продолжить начатую в Казани беседу, сообщается на сайте Кремля.

Согласно пресс-релизу, лидеры детально обсудили вопросы двусторонней повестки. При этом особое внимание было уделено более эффективному сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Президенты договорились, что контакты Москвы и Анкары продолжатся по линии профильных ведомств. Также Путин и Эрдоган говорили о международных темах.

23 октября политики встречались в Казани во время саммита БРИКС (межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию; название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa). Президент Турции покинул саммит раньше срока из-за теракта в Анкаре. В этот день на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ напали три террориста, от чего пострадали более 20 человек. Напавших ликвидировали. Узнав об этом, Путин выразил свои соболезнования главе государства.

Ранее Эрдоган заявил о возможности быстрого решения украинского конфликта.