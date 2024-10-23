В Казани завершилась встреча Путина и Эрдогана

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина завершилась на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал TRT.

По его данным, переговоры продлились около 55 минут. Итоги встречи станут известны позднее.

На встрече с российским лидером Эрдоган заявил, что банковские проблемы между Москвой и Анкарой решаются. Он подчеркнул, что ведомства двух стран в текущий момент решают проблемы банковских переводов между государствами.

Переговоры Путина и Эрдогана начались около 17:00. По данным РИА Новости, главы государств проводят вторую за год очную встречу, по телефону они общались в 2024 году уже шесть раз. Стороны планируют обсудить перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции. Еще одной темой общения станет сотрудничество Турции с БРИКС, отмечало агентство.

До этого TRT сообщал, что лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Анкаре.