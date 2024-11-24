Боррель призвал надавить на Израиль и «Хезболлу» с целью прекращения конфликта

Необходимо оказать влияние как на правительство Израиля, так и на ливанскую «Хезболлу», чтобы они согласились на предложение США о прекращении огня. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время своего визита в Бейрут, сообщает Reuters.

На пресс-конференции в Бейруте Боррель также призвал ливанских политиков выбрать нового президента, чтобы завершить двухлетний период политической неопределенности в стране. Он пообещал выделить €200 млн для поддержки вооруженных сил Ливана.

В начале октября США обратились к командованию армии Ливана, чтобы оно повлияло на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем.

19 ноября сообщалось, что Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех».

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.