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Боррель призвал надавить на Израиль и «Хезболлу» с целью прекращения конфликта

Боррель: нужно надавить на Израиль и «Хезболлу», чтобы они прекратили конфликт

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Johanna Geron/Reuters

Необходимо оказать влияние как на правительство Израиля, так и на ливанскую «Хезболлу», чтобы они согласились на предложение США о прекращении огня. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время своего визита в Бейрут, сообщает Reuters.

На пресс-конференции в Бейруте Боррель также призвал ливанских политиков выбрать нового президента, чтобы завершить двухлетний период политической неопределенности в стране. Он пообещал выделить €200 млн для поддержки вооруженных сил Ливана.

В начале октября США обратились к командованию армии Ливана, чтобы оно повлияло на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем.

19 ноября сообщалось, что Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех».

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.

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