Reuters сообщил о готовности Ливана и «Хезболлы» прекратить огонь

Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Об этом пишет Reuters.

Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех», отмечает издание.

«Али Хасан Халиль, помощник спикера парламента Набиха Берри, сказал, что Ливан в понедельник направил свой письменный ответ послу США в Ливане, а спецпредставитель Белого дома Амос Хохштейн едет в Бейрут для продолжения переговоров», — сообщает Reuters.

Новость дополняется.