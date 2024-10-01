США призвали Ливан согласиться на безоговорочное прекращения огня с Израилем

США обратились к командованию армии Ливана, чтобы та повлияла на решение правительства страны согласиться на введение режима прекращения огня на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«Мы связались с командованием ливанской армии и заявили ему о необходимости убедить правительство принять безоговорочное прекращение огня», - сообщили источники телеканала.

До этого ливанская армия опровергла информацию об отходе от границы с Израилем.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее Politico сообщила о расколе в правительстве США из-за действий Израиля в Ливане.