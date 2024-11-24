Песков объяснил, почему США приняли решение проигнорировать сигнал Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что президент России Владимир Путин посылал Западу сигнал, что Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием со стороны Украины по РФ. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

«Он послал абсолютно четкий, недвусмысленный сигнал. Была надежда, что к нему прислушаются», — сказал Песков.

Также он объяснил, почему администрация президента США Джо Байдена все-таки приняла решение разрешить удары дальнобойным оружием вглубь России, несмотря на предупреждение Путина.

«Здесь произошла такая смесь оголтелости, тех, кто принимает решения, натуры их партии войны, и жажда мести внутриполитические. Все эти факторы срослись в Вашингтоне. Они пошли на то, чтобы проигнорировать предупреждения Путина», — рассказал Песков.

По его словам, в ответ на это потребовались жесткие шаги со стороны Путина.

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью баллистической ракеты «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Байден хочет напоследок создать побольше проблем.