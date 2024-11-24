Меркель рассказала, как мыслит Трамп

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не любит уступки, так как мыслит категориями проигравших и победителей. Об этом в интервью испанской газете El País заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность в ситуации, когда выигрывают все, а мыслит категориями победителей и проигравших», — подчеркнула бывшая глава немецкого правительства.

В ноябре выходит книга мемуаров Меркель, в которой она рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте. По ее словам, даже Дональд Трамп был им очарован.

Помимо этого, Меркель рассказала о причинах, побудивших ее в 2008 году выступить против предоставления Грузии и Украине статуса кандидата в НАТО, подчеркнув риски, связанные с реакцией Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На фоне скорого выхода книги экс-канцлер дала несколько интервью. В одном из них она призвала европейских политиков не бояться Трампа и быть твердыми при переговорах с ним.

Ранее Меркель оценила план Трампа назначить Маска на должность в правительстве.