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Меркель призвала западных политиков не бояться Трампа

Меркель призвала к смелости и откровенности в беседах с Трампом

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель порекомендовала быть искренними в беседах с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Об этом она рассказала интервью газете Times.

«Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы», — заявила экс-канцлер ФРГ.

Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими политиками, как Трамп. Она призвала быть «такими, какие вы есть, как личность».

«И особенно не бойтесь. Не бойтесь!» — настаивает Меркель.

Среди прочего в ходе интервью Меркель заявила, что текущие власти Германии и Евросоюза проводят правильную политику, направленную на поддержку независимости Украины. Однако в будущем потребуется переговорный процесс, момент начала которого должны определить действующие лидеры, указала экс-канцлер ФРГ.

Ранее на Западе объявили, что сотрудничество Европы и США под угрозой.

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