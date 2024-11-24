Меркель призвала западных политиков не бояться Трампа

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель порекомендовала быть искренними в беседах с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Об этом она рассказала интервью газете Times.

«Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы», — заявила экс-канцлер ФРГ.

Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими политиками, как Трамп. Она призвала быть «такими, какие вы есть, как личность».

«И особенно не бойтесь. Не бойтесь!» — настаивает Меркель.

Среди прочего в ходе интервью Меркель заявила, что текущие власти Германии и Евросоюза проводят правильную политику, направленную на поддержку независимости Украины. Однако в будущем потребуется переговорный процесс, момент начала которого должны определить действующие лидеры, указала экс-канцлер ФРГ.

Ранее на Западе объявили, что сотрудничество Европы и США под угрозой.