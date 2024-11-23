Меркель оценила план Трампа назначить Маска на должность в правительстве

Планы избранного президента США назначить главу Tesla и SpaceX Илона Маска на должность в новом правительстве представляют собой «неслыханный вызов». Об этом изданию Der Spiegel заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Интервью она дала в преддверии выхода своей книги «Свобода». Экс-канцлер сказала журналистам, что, по ее мнению, политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами.

«И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас», — добавила она.

По словам политика, если такой человек, как Илон Маск, владеет 60% всех спутников, находящихся в космосе, то это, помимо политических вопросов, должно чрезвычайно волновать общественность. При этом Меркель отметила, что «не стала бы заходить так далеко», отвечая на вопрос журналиста, является ли Маск большей угрозой, чем Трамп.

До этого стало известно, что в США при Трампе появится Департамент эффективности государственного управления. У него будут два руководителя — Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами. Глава SpaceX считает, что правительство неправильно расходует деньги налогоплательщиков, а в госаппарате слишком много чиновников.

Ранее Меркель заявила, что Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией.