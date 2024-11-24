Немецкие власти не ответили на более 300 запросов о расследовании подрыва «Северных потоков», указывая на засекреченность соответствующих данных. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Я сам как депутат (бундестага – прим. ред.) подал больше 300 запросов о ходе расследования и всегда получал ответы, что все детали засекречены, что ничего сказать не можем», — подчеркнул политик.

По мнению Шмидта, украинский след во взрывах «Северных потоков» не вызывает никаких сомнений.

До этого Шмидт заявлял, что Германия сама на себя наложила санкции, отказываясь от поставок российского газа по ветке «Северный поток – 2».

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего, что поставки газа по упомянутому трубопроводу могут быть возобновлены в любой момент.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» назвал этот теракт благом для Германии.