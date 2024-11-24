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Стало известно, как Германия сама на себя наложила санкции

Депутат Шмидт: Германия в ситуации с «Северным потоком» подвергла себя санкциям

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Global Look Press

Германия сама на себя наложила санкции, отказываясь от поставок российского газа по ветке «Северный поток – 2». Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

«Одна же ветка («Северного потока – 2» - прим. ред.) до сих пор находится в рабочем состоянии. По сути, мы сами на себя наложили санкции», - подчеркнул немецкий политик.

Шмидт напомнил слова президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего, что поставки газа по упомянутому трубопроводу могут быть возобновлены в любой момент.

До этого экс-канцлер Германии Ангела Меркель сочла правильным свое решение достроить «Северный поток-2» даже после присоединения Крыма к России.

Меркель также отвергает обвинения, что строительство трубопровода позволило РФ финансировать спецоперацию против Украины. Она отметила, что боевые действия начались еще до того, как через «Северный поток — 2» начали поставлять газ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» назвал этот теракт благом для Германии.

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