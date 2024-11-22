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Меркель назвала правильным решение достроить «Северный поток — 2»

Spiegel: Меркель считает правильным свое решение достроить «Северный поток — 2»

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Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным свое решение достроить «Северный поток-2» даже после присоединения Крыма к России. Ее слова приводит Der Spiegel.

«Я рассматривала это как свою задачу - получить для немецкой экономики дешевый газ. Мы видим, какие последствия высокие цены на энергию имеют для нашей страны», — отметила она.

Меркель также отвергает обвинения, что строительство трубопровода позволило РФ финансировать спецоперацию против Украины. Она отметила, что боевые действия начались еще до того, как через «Северный поток — 2» начали поставлять газ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

22 ноября сообщалось, что инвестор из США Стивен Линч пытается купить газопровод «Северный поток — 2». Он заявил американским чиновникам и законодателям, что американское владение трубопроводом даст рычаг в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине и послужить долгосрочным интересам США.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» назвал этот теракт благом для Германии.

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