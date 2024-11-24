Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высмеяла отрицавшего существование «Орешника» Подоляка

МИД посоветовал отрицающим существование «Орешника» узнать, есть ли «Южмаш»

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла утверждения советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ракеты «Орешник» не существует. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ. Как напомнила Захарова, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что российская ракета «Орешник» существует.

До этого Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» украинскому химику пришли из СБУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами