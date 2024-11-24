Захарова высмеяла отрицавшего существование «Орешника» Подоляка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла утверждения советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ракеты «Орешник» не существует. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ. Как напомнила Захарова, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что российская ракета «Орешник» существует.

До этого Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» украинскому химику пришли из СБУ.