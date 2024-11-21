В посольстве КНР оценили поставки оружия США Тайваню

Поставки американских вооружений на Тайвань мешают усилиям по стабилизации китайско-американских отношений, заявили в посольстве Китая в США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря посольства Лю Пэнъюя, продажа американской стороной оружия Тайваню является нарушением принципа «одного Китая», а также трех совместных коммюнике КНР и США.

Передача вооружений подрывает суверенитет и интересы Пекина в сфере безопасности, наносит ущерб отношениям с Вашингтоном, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе, добавил дипломат.

Таким образом посол прокомментировал сообщения СМИ об отказе КНР организовать встречу министров обороны Китая и США.

20 ноября сообщалось, что Пекин отказал Вашингтону во встрече министров обороны двух стран Дун Цзюня и Ллойда Остина.

Источник CNN отметил, что Остин планировал встретиться со своим китайским коллегой на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе. Встреча двух министров была запланирована в рамках усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китайской Народной Республикой.

Ранее на Тайване объяснили, что дело глав минобороны КНР связано с утечкой в США секретных данных.