В США назвали удар «Орешником» предупреждением для западных политиков

Удар новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине стал серьезным предупреждением для Запада. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Это (удар «Орешником». — «Газета.Ru») серьезное предупреждение, которое услышат глухие и безрассудные (западные политики. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Агрессивная политика Североатлантического альянса будет продолжаться, пока объединение не почувствует, к каким последствиям приведут его необдуманные действия, добавил Берлетик.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».