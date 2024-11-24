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Африка раскритиковала финансовую сделку COP29

AFP: сделка COP29 разочаровала главу переговорщиков от Африки Мохамеда

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Depositphotos

Глава группы переговорщиков от Африки Али Мохамед в ходе климатической конференции ООН COP29 выступил с критикой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Presse.

Финансовая сделка, которая вызвала критику, предполагает выделение порядка $300 миллиардов в год бедным странам. Планируется, что средства направят на борьбу с потеплением климата.

«Мы крайне разочарованы отсутствием прогресса по вопросам, критически важным для Африки», — заявил глава переговорщиков.

Мохамед подчеркнул, что Африка «била и будет бить тревогу» на тему недостатка внимания финансированию решения климатических проблем.

Конференция ООН по изменению климата 2024 года, более известная как COP29, стала 29-й конференцией Организации Объединенных Наций по изменению климата. Мероприятие проводилось в Баку. Около 200 стран в ходе конференции подписали документ о выделении богатыми странами $300 миллиардов в год бедным государствам.

13 ноября генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе конференции COP-29 заявил, что климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества. Он также призвал поддержать меры раннего предупреждения о климатической опасности.

Ранее сообщалось, что мир может столкнуться с одной из самых серьезных засух.

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