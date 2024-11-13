В ООН призвали поддержать меры раннего предупреждения о климатической опасности

Климатические катаклизмы, как показал 2024 год, стали обычным явлением, а 2025 год и вовсе может стать самым жарким в истории человечества. Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку, передает РИА Новости.

«В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», — заявил он.

Гутерриш отметил, что в эпоху климатических изменений необходимо модернизировать системы раннего предупреждения катастроф и защиты от экстремальной жары. По словам генсека ООН, это «не роскошь, а необходимая мера» и в настоящее время организация ведет разработку ряда мер и решений, который помогли бы бороться с экстремальной жарой.

По словам генсека ООН, необходимо принимать меры «в срочном порядке», пока не наступила следующая волна жары, которая прогнозируется в следующем году. По его словам, почти половина стран мира до сих пор не обладает системами раннего предупреждения о различных опасностях климатических явлений.

Для того чтобы реализовать эти меры, необходима политическая поддержка на высоком уровне внутри стран, а также расширение сотрудничества и увеличение технической поддержки, пояснил Гутерриш.

Генсек ООН среди прочего указал на важность серьезных усилий по увеличению финансирования систем раннего предупреждения. Завершая свою речь, Гутерриш призвал сделать особый акцент на защиту наиболее уязвимых слоев населения планеты.

До этого президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в рамках климатического саммита Организации Объединенных Наций в Баку заявил, что сегодня мир сталкивается с одной из самых серьезных засух в истории.

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