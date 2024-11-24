Бедным странам будут выделять $300 млрд в год на борьбу с потеплением

Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении средств бедным странам на борьбу с потеплением климата. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Около 200 государств одобрили в воскресенье климатическую сделку, которая повышает до как минимум 300 миллиардов долларов в год объем финансирования [бедных стран]», — говорится в сообщении.

Глобальное потепление является одной из главных проблем в экологической сфере.

Издание PeerJ Life & Environment недавно опубликовало исследование, что ленивцы Гоффмана, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут не пережить глобальное изменение климата, исчезнув примерно в 2100 году.

Сообщалось также, что глобальное потепление вызвало вспышку инфекционной катаральной лихорадки среди овец на Сардинии. Это застало врасплох местных фермеров.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может помешать работе служебных собак.