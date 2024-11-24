Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бедным странам будут выделять $300 млрд в год на борьбу с потеплением

Около 200 стран одобрили $300 млрд в год бедным государствам на борьбу с потеплением

close
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении средств бедным странам на борьбу с потеплением климата. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Около 200 государств одобрили в воскресенье климатическую сделку, которая повышает до как минимум 300 миллиардов долларов в год объем финансирования [бедных стран]», — говорится в сообщении.

Глобальное потепление является одной из главных проблем в экологической сфере.

Издание PeerJ Life & Environment недавно опубликовало исследование, что ленивцы Гоффмана, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут не пережить глобальное изменение климата, исчезнув примерно в 2100 году.

Сообщалось также, что глобальное потепление вызвало вспышку инфекционной катаральной лихорадки среди овец на Сардинии. Это застало врасплох местных фермеров.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может помешать работе служебных собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами