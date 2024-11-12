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Человечество предупредили о беспрецедентной засухе

Президент Зимбабве Мнангагва предупредил мир о самой серьезной засухе в истории

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в рамках климатического саммита Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку заявил, что сегодня мир сталкивается с одной из самых серьезных засух в истории. Об этом сообщает News.ru.

Мнангагва подчеркнул, что засуха затронула все аспекты жизни. Правительство Зимбабве объявило чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия в ряде регионов страны. Президент африканского государства добавил, что под угрозой находится производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Он добавил, что Зимбабве реализует планы для противостояния глобальному потеплению.

В сентябре сообщалось, что погодные колебания от засухи до наводнений, которые происходят в мире от Азии до Южной Америки, в конечном итоге могут привести к росту цен на продовольствие в мире.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, включающий 9 основных продуктов, находится на пути к ежемесячному росту примерно на 7% — максимальному с начала СВО в 2022 году. Фермеры от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются как с наводнениями, так и с чрезмерной засухой, что угрожает урожаям сахара, зерновых и кофе.

Ранее был назван регион России с повышенным риском от изменения климата.

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