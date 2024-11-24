Украина и США могут заключить «хорошее соглашение» о полезных ископаемых. Об этом в эфире Fox News заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там», — пояснил он.

Грэм отметил, что примерно 50% продовольствия в Африку поступает с территории Украины. Экономические отношения с Киевом будут полезны для США, отметил он.

В конце лета премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна за год экспортировала из портов по временному морскому коридору около 44 млн тонн зерна.

До этого сообщалось, что Украина вывозит зерно за границу рекордными темпами: в феврале — мае экспорт намного превысил 5 млн тонн, подобное произошло впервые за последние шесть лет.

Ранее сенаторы США Грэм и Блюменталь выступили за прием Украины в НАТО в 2024 году.