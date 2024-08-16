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Премьер Украины рассказал, сколько Украина экспортировала зерна за год

Шмыгаль: Украина экспортировала около 44 млн тонн зерна за год

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Andrew Kravchenko/AP

Украина за год экспортировала из портов по временному морскому коридору около 44 млн тонн зерна. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Почти 44 миллионов тонн зерновых было экспортировано с Украины», — отметил он.

Украинский премьер добавил, что грузооборот составил более 64 млн тонн.

До этого сообщалось, что Украина вывозит зерно за границу рекордными темпами: в феврале — мае экспорт намного превысил 5 млн тонн, подобное произошло впервые за последние шесть лет.

Агентство РИА Новости уточняло, что с февраля по май 2024 года украинские компании вывезли за границу 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, или в среднем по 5,56 млн тонн в месяц.

Данные таможенной службы указывают на то, что с января по апрель основным покупателем украинского зерна была Испания — на эту страну приходится почти треть всей пшеницы и пятая часть кукурузы. При этом в 2023 году главными импортерами данного зерна были Китай (кукуруза) и Турция (пшеница).

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