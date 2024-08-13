Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США призвали взять Украину в НАТО

Сенаторы США Грэм и Блюменталь выступили за прием Украины в НАТО в 2024 году

close
100%
Jacquelyn Martin/AP

Североатлантический альянс должен отправить Украине приглашение о вступлении, считают американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, передает РИА Новости. По словам политиков, находящихся с визитом в Киеве, брать республику в блок нужно уже в текущем году.

«Призываем НАТО направить приглашение Украине для вступление в НАТО уже в этом году, тем самым воплотив в жизнь то, что, по утверждениям [стран-участниц альянса], было неизбежным», — отмечается в совместном заявлении сенаторов США.

Грэм и Блюменталь добавили, что в интересах США продолжение помощи Украине. Сенаторы отдельно отметили, что постараются добиться направления Киеву новой военной поддержки со стороны Вашингтона.

«Под руководством сенатора Блюменталя мы внесем на рассмотрение законопроект «Stand With Ukraine», когда Сенат вновь соберется в сентябре. Эта двухпартийная инициатива призвана систематизировать двустороннее соглашение о безопасности, заключенное в июле», — подчеркивается в заявлении политиков.

Ранее вступление Украины в НАТО сравнили с колонизацией Марса.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами